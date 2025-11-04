В Великобритании умер самый богатый человек, в Германии — самый пожилой житель

Самый богатый человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа скончался в возрасте 85 лет, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники газеты Financial Times.

По информации источника издания, бизнесмен индийского происхождения скончался после продолжительной болезни.

«Хиндуджа скончался во вторник после продолжительной болезни», — пишет издание.

Британское издание Sunday Times оценило состояние семьи Хиндуджа в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов. Источником богатства служит инвестиционный холдинг Hinduja Group, который возглавил Гопал Хиндуджа после кончины старшего брата Шричанда в 2023 году. Одним из знаковых активов группы стал отель, открытый в историческом здании Уайтхолла, где ранее размещалось Министерство обороны. Особой роскошью отличается кабинет Уинстона Черчилля, суточная аренда которого обходится постояльцам в 18–25 тысяч фунтов.

Печальные новости также пришли из Германии. В ночь на 1 ноября из жизни ушел самый пожилой житель Германии Карл Хайдле, сообщил ТАСС. В сентябре мужчине исполнилось 110 лет. Газета Stuttgarter Zeitung сообщила, что на протяжении последних 30 лет мужчина не обращался за помощью к медикам. Он хорошо себя чувствовал. В 99 лет водил автомобиль. По профессии он был слесарем.

«За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенес <...>. Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения», — приводятся в сообщении слова бургомистра общины Бенедикта Пауловича.

Ранее сообщалось, что похороны фотохудожника Игоря Пальмина пройдут в Подмосковье 6 ноября.