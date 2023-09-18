Российский конькобежец теперь будет выступать за Польшу

Российский чемпион и призер юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту Владимир Семирунний принял решение начать выступать за польскую сборную. Комментарий спортсмена передает «Матч ТВ» .

Семирунний сообщил о том, что уже уведомил российский Союз конькобежцев о желании поменять спортивное гражданство и начать выступать за Польшу. Он выразил благодарность отечественным тренерам за долгие годы подготовки и заявил, что для него настало время предпринять важный шаг в развитии, как спортсмена. Свое решение конькобежец объяснил необходимостью в международной практике.

Конькобежец завоевал титул чемпиона страны в 2022 году на дистанции 10000 метров. Им же был установлен российский юниорский рекорд на дистанции 3000 метров.

1 марта прошлого года Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам представлять родную страну. Сообщается, что данные ограничения останутся актуальными до дальнейшего уведомления.