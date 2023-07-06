Российский союз туриндустрии: цены на отдых за рубеж повысятся

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин высказал мнение, что в июле по сравнению с июнем цены на путевки за границу для российских туристов могут подняться на 10-15%, пишет агентство « РИА Новости ». К такому мнению эксперт пришел во время анализа ситуации волатильности на валютном рынке.

Дмитрий Горин отметил, что на цену путевок влияют несколько факторов: колебания курса и стоимость авиаперелетов. Также большое значение имеет, какую валюту принимает отель.

«Сейчас многие принимающие компании и туроператоры искусственно снижают стоимость в валюте, чтобы поддержать спрос», - отметил Дмитрий Горин

Прогнозировать рост или падение цен на путевки на длительный срок нецелесообразно. Эксперт отметил, что в настоящее время в течение недели волатильность курса находится в диапазоне между шестью и десятью процентами. В свою очередь стоимость международных перелетов демонстрирует тенденцию к снижению.