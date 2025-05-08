Турецкая авиакомпания отменила все рейсы с курортов страны в Россию

В четверг, 8 мая, турецкой авиакомпанией Turkish Airlines были отменены все рейсы в российские города. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на некий информированный источник из туристической индустрии.

«Turkish Airlines отменила сегодня все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в российские города, в том числе в Москву», — указали журналистам.

Теперь все туроператоры заняты созвоном с Турцией, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию. Информатор журналистов предположил, что такое решение было связано с тем, что в российских аэропортах происходят частые задержки рейсов из-за налетов украинских беспилотников. Параллельно этому, другой турецкий лоукостер продолжает совершать свои полеты в города РФ.

Ранее сообщалось, что после того, как аэропорты Москвы возобновили свою штатную работу, в очередь на посадку к ним выстроилось более 22 самолетов. В это же время в аэропорту Шереметьево продолжал действовать план «Ковер».