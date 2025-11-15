Российское предприятие загорелось после массированной атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале проинформировал о возгорании на территории одного из предприятий, спровоцированное падением обломков БПЛА противника, сообщила «Лента.ру».

По информации губернатора, в ночь на 15 ноября ВСУ атаковали регион при помощи БПЛА. Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожено 25 БПЛА. Падение обломков стало причиной пожара на одном из местных предприятий. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые разбираются в последствиях и оценивают причиненный ущерб.

По предварительной информации, в результате атаки БПЛА никто из сотрудников не пострадал. Губернатор обратился к жителям с просьбой не публиковать в социальных сетях фото и видео, которые зафиксировали падение дронов, их пролет или работу ПВО.

В телеграм-канале Минобороны РФ отмечено, что противник использовал для атак беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В ночь на 15 ноября над 10 регионами России были перехвачены и уничтожены 64 БПЛА.

«25 – над территорией Рязанской области», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что МИД Румынии вызвал российского посла из-за обломков дрона.