Обломки на границе: МИД Румынии вызвал российского посла из-за обломков дрона

МИД Румынии вызвал посла России и вручил ему официальный протест. Поводом стало падение обломков российского беспилотника на румынской территории — в районе, граничащем с Украиной. Об это сообщает портал «Informat.ro».

Бухарест заявил, что якобы предоставил российскому дипломату Владимиру Липаеву неопровержимые доказательства нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел в ночь на 11 ноября в округе Тулча, который находится в дельте Дуная. Местные власти подтвердили обнаружение фрагментов беспилотного летательного аппарата и даже выпустили экстренное предупреждение для жителей. При этом официально сообщается, что прямой угрозы для граждан не возникло.

Ранее сообщалось о том, что Азербайджан вызвал посла России после удара по посольству на Украине.