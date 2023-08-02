Российскую нефть контрабандой поставляли в ЕС: В Бельгии появились такие подозрения

Власти Бельгии подозревают, что нефтепродукты российского производства нелегально перевозят в страны ЕС под видом саудовских, сообщает oilcapital.ru . На основании этого было дано распоряжение задержать судно Galatia.

Согласно информации издания Lloyd’s List судно могло принадлежать компании Gatik Ship Management, у которой было много договоров с РФ о транспортировки нефти. Судно Galatia передвигалось под флагом Панамы.

У правительства Бельгии нет доказательств, но есть много предположений. Они считают, что российскую нефть вывозят из РФ в Грецию, где на танкерах под видом саудовского топлива отправляют в страны ЕС. Журналист издания Lloyd’s List сомневается в правильности таких рассуждений из-за того, что в европейских портах не происходит швартовка судов, которые перевозят нефть.

Ранее сообщалось, как с краденой нефтью борются в Нигерии. Правительство дало распоряжение задержать небольшой танкер, который предположительно нелегально перевозил нефть. Его сожгли, а экипаж арестовали. После продолжили расследование.