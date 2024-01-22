Росстат: с каждым годом растет количество обращений россиян из-за ожирения

Корреспонденты РБК проанализировали данные исследования, опубликованные в сборнике Росстата «Здравоохранение в России-2023», относительно ситуации с проблемой ожирения. Сравнивая данные 2021 года и 2022 года, ученые пришли к выводу, что увеличилось количество тех, кто заболел ожирением (419 тысяч новых случаев), а также тех, кто начал заниматься спортом.

Ожирение диагностируют у взрослых людей и у подростков в возрасте от 14 лет по разным причинам: нарушение обмена веществ, неправильное питание и различные заболевания эндокринной системы. 13,05 миллион россиян в 2022 году столкнулись с проблемой ожирения. Для сравнения: в 2020 году подобный диагноз поставили 12,07 миллионам россиян.

В категории детей с 14 лет также зафиксирован рост обращений из-за ожирения. В 2022 году 108 тысяч несовершеннолетних заболели ожирением. Чтобы понять, насколько проблема актуальная для общества, необходимо проанализировать данные 2010 года. Тогда болело 69 тысяч мальчиков и девочек подросткового возраста.

Авторы исследования утверждают, что увеличилось количество россиян в категории от 12 лет, которые на регулярной основе начали заниматься различными видами спорта.

«При этом в том же сборнике Росстата приводятся данные о резком увеличении числа занимающихся спортом в различных секциях и клубах за 12 лет. Если в 2010 году их было 26,3 млн человек, то к 2015 году число выросло до 43,5 млн, а в 2022 году уже до почти 70 млн россиян», — сообщает РБК.

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