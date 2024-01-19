«Логика в советах бабушек»: выяснилось, почему лучше не есть остывшую пищу

Едва ли не каждый слышал в детстве от мам и бабушек, что еду нужно употреблять теплой, пока не остыла. Зачастую они утверждали, что остывшая пища становится менее полезной.

Так ли это на самом деле, нам помогла разобраться врач-терапевт и нутрициолог Анастасия Курова.

«Температура еды никак не влияет на ее усвоение нашим организмом. Когда что-либо проходит по пищеварительному тракту, начиная с ротовой полости, оно термически адаптируется и уже в желудке оказывается необходимой для переваривания температуры. Примерно той же, что температура тела», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот если еду только сняли с плиты, она может даже причинить вред. Человек, в том числе взрослый, рискует получить ожог слизистой ротовой полости или пищевода.

«С другой стороны, только приготовленная или разогретая еда более приятна для употребления и стимулирует слюноотделение, повышает аппетит. Также она комфортнее для пережевывания и глотания. Так что, определенная логика в советах бабушек имеется. Но, если вам нравится холодная еда или вода, то не стоит переживать о том, что они потеряют питательные свойства, когда остынут», — заключила Курова.

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