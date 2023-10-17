Рост преступности: экономический кризис, поддержка общества, чувство несправедливости

В Тюменской области растет рост преступности. Экономическая нестабильность или политическая обстановка – что может влиять на рост показателей, разбирались эксперты, сообщает nashgorod.ru .

Рост преступности по сравнению с показателями прошлого года составил 1,3%. Так, с начала 2023 года было совершено 18,7 тысяч преступлений. Такими данными поделились в прокуратуре региона. Корреспондент отмечает, что все относительно.

Если сравнивать показатели прошлых лет, то уровень преступности в Тюменской области стал значительно меньшим. Анонимный источник издания, который работает в правоохранительном ведомстве, отметил, что не стоит доверять статистическим данным. Они не всегда отображают реальную картину происходящего.

«Общий показатель преступности нельзя считать образцовым, он не особо объективен. Дело в том, что это все очень легко регулируется. Смотрите, у нас есть, например, закладчик, который в городе сделал 20 кладов. Что могут сделать правоохранители: вменить ему 20 эпизодов преступления и себе в копилку положить 20 раскрытых преступлений или же объединить все эти эпизоды в одно преступление и тем самым снизить число преступлений по распространению наркотиков. Также это работает и с другими преступлениями. Все зависит от поставленной задачи», — говорит источник редакции «Нашей город» в правоохранительных органах

Психолог Петр Зосимов рассказал, что движет преступниками. Основная причина – большой разрыв в социальных классах. Между богатыми и бедными людьми большой разрыв. Не всегда понятно, как человек сумел разбогатеть. Тот же россиян, который всю жизнь старательно работает, но то так и не может купить автомобиль или квартиру, ощущает чувство несправедливости.

«Начинает играть чувство несправедливости. Он понимает, что честным трудом он не смог достичь того, чего хотел, а потому начинает рассматривать иные пути. Если говорить о более бедной прослойке, то невозможность получить даже высшее образование за неимением денег еще быстрее толкает их на путь преступности», — рассуждает психолог Петр Зосимов.

Экономист Ирина Меняйлова также считает, что рост преступности связан с ухудшением экономической ситуации в России. Люди готовятся к «черному дню», поэтому вынуждены откладывать деньги и экономить.

Социолог Наталья Девлешова категорически не согласна с мнением экспертов. Так, средний уровень заработной платы в регионе – 60-70 тысяч рублей.

Клинический психолог Карина Мкртумян считает, что значение имеет отношение общества к росту преступности.

«Началось это с «шоплифтеров», которые хвастались тем, сколько украли из магазина. Потом стали жалеть и понимать наркодилеров, после того, как эта проблема была романтизирована в обществе. А сейчас люди могут оправдать убийство, они говорят, мол, его довели, он не виноват и так далее. Такая поддержка общества существенно снижает внутренний порог дозволенного. А меньше осуждения — больше вероятность совершения преступления», — говорит изданию клинический психолог Карина Мкртумян.

Автор материала считает, что работа сотрудников правоохранительных органов должна быть более профессиональной, а приведенная статистика – достоверной.