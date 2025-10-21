«Рост стоимости расходников»: из-за чего шиномонтаж в Нижневартовске подорожал на 10%

В одной из шиномонтажных мастерских Нижневартовска рассказали, что цена на их услуги увеличилась почти на 10%, сообщил muksun.fm.

Собеседник издания пояснил, что рост стоимости услуг связан с увеличением стоимости расходных материалов.

«Последний раз цена выросла на 10 процентов. Теперь замена колес обойдется в сумму от 2300 руб.», — сказал собеседник издания.

По информации издания, автомобилистам Нижневартовска придется заплатить за замену одного колеса в среднем около 700 руб., клиентам из Сургута — 450 руб., а из Ханты-Мансийска — около 420 руб. Стоимость замены колес по всему региону за год увеличилась почти на 17%.

По данным издания, рост стоимости зафиксирован также на другие услуги. В регионе отмечена высокая стоимость топлива. При наличии автомобиля актуальным становится вопрос, где его хранить. По данным издания, стоимость некоторых машино-мест соизмерима с ценой однокомнатной квартиры.

По информации издания, если ситуация не стабилизируется, для многих жителей региона автомобиль станет роскошью, а не средством передвижения. С 2026 года в ХМАО планируют увеличить ставку транспортного налога. Тогда автомобили для жителей региона станут дороже примерно в 2,5 раза.

