Автопродавцы во Владивостоке скрывают миллионы с помощью серых схем

Корреспондент «Восток-Медиа» рассказал, как анализ открытых данных позволяет выявить нелегальные схемы. Так, во Владивостоке 9 февраля 2018 года была зарегистрирована одна компания, которая занимается продажей легковых и малотоннажных автомобилей. По состоянию на 2024 год в компании трудоустроено два сотрудника. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Филиалы и представительства отсутствуют. Чистая прибыль достигает 669 тыс. руб. В системе Руспрофайл опубликованы данные за 2024 год.

Корреспондент проанализировал страницу, которая компания ведет в соцсети. За новостями следит более 50 тыс. подписчиков. Каждую неделю подписчикам предлагают принять участие в розыгрышах и акциях. Одна из услуг — массовые поставки машин с аукционов Японии и Кореи. Для участия в розыгрыше достаточно быть подписчиком и сделать репост. В одном из постов указано, что в 2024 году компания подарила клиенту Toyota Corolla.

«Если верить бухгалтерии, компания заработала чистыми меньше миллиона рублей за год. Это означает, что даже один розыгрыш автомобилей (стоимостью по рыночным меркам от 4 млн до 8 млн руб.) полностью "съедает" всю прибыль», — высказал мнение журналист издания.

Корреспондент высказал мнение, что причинами несовпадения реальных данных в декларациях и информации в соцсети могут быть «серые» схемы или введение в заблуждение подписчиков. В первом случае используются разные методы: оформление сделок через ИП, посредников или других физических лиц без отражения реальных данных в отчетности.

