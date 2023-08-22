Рост тарифов и гарантия безопасности: Что изменится для пассажиров такси с 1 сентября

С 1 сентября таксисты будут работать по правила нового законодательства. Эксперты отмечают, что пассажиры могут быть спокойны относительно своей безопасности, но должны быть готовыми к существенному подорожанию цен на поездки, сообщает novostivolgograda.ru .

С 1 сентября не каждый водитель сможет работать таксистом. Понадобится сдать различные медицинские анализы и пройти обследования, собрать справки об отсутствии судимостей за тяжкие преступления, оформить разрешение на выезд и страховку на авто. Теперь, если пассажир был в машине во время ДТП, он имеет право требовать компенсации. На первый взгляд это положительно отразится на работе таксистов и комфорте клиентов.

«Такси сам по себе аварийный и опасный транспорт и для собственных пассажиров, и для участников дорожного движения», - отмечает генеральный директор сети автопрокатов в России и за рубежом «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев

Эксперт Дмитрий Матвеев считает, что новые требования к водителям такси завышенные. Многие не смогут собрать необходимые документы и выйти на работы. Другие просто не захотят. Тогда из-за уменьшения водителей, увеличится тариф для пассажира.

«За безопасность и защиту, которую обеспечит пассажиру такси новый закон, платить придется ему самому из собственного кармана. При том, что стоимость поездок на такси и так уже за последние полтора года выросла до 30% в зависимости от региона», - уверен генеральный директор сети автопрокатов в России и за рубежом «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев

В настоящее время рост цен за поездку на такси объясняется подорожанием топлива и запчастей, лизингом и обязательным страхованием авто.