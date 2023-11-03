Ростов не учится на ошибках: в открытый люк упала женщина, а в канаве утонул человек

В Ростове в люк упала женщина. А в регионе еще в январе погиб прохожий, который провалился в вырытый коммунальщиками котлован. В ноябре материалы дела передали в суд.

Летом 2023 года в Ростове погибла женщина. Был ливень. 80-летнюю ростовчанку снесло в ливневку. Следователи выяснили, что ливневка не была закрыта. Также своевременно не проводили ее очищение. Руководителя коммунального предприятия поместили под домашний арест на время расследования. Было возбуждено уголовное дело.

Руководители коммунальных предприятий не сделали необходимые выводы. Снова зафиксированы трагические случаи из-за халатности. В Ростове, 31 октября, женщина упала в открытый люк. Она получила травмы и была госпитализирована. Открытый люк находился недалеко от ее дома, сообщает rostovgazeta.ru.

«По данному факту организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в Следкоме.

На территории Ростовской области погиб человек. Он упал в канаву, которая образовалась после работы коммунальщиков. Аварийно-восстановительная бригада вырыла яму и установили трубу. Ранее на месте произошла авария, поэтому и вызвали сотрудников.

По завершению выполнения работ, бригада не закрыла котлован глубиною 2,4 метра и не установила никаких ограждений или предупреждающих знаков, сообщает rostovgazeta.ru. Прохожий упал в канаву и не смог из нее выбраться. Трагедия произошла в январе 2023 года.

«В канаву упал проходящий мимо человек и не смог выбраться. Он умер от общего переохлаждения организма и механической асфиксии инородной жидкостью (водой с примесями грунта)», — сказано в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

15 ноября состоится судебное заседание по делу о гибели прохожего. Начальника участка ремонтно-эксплуатационного обслуживания инженерного оборудования и сооружений УМП ЖКХ Кулешовского могут привлечь к ответственности.