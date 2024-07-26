Ростовчане рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА

Минобороны РФ информирует, что в ночь на 26 июля ВСУ пытались совершить четыре попытки атаки Ростовской области беспилотными системами. Своевременная работа ПВО спасла жителей. Горожане делятся в социальных сетях своими ощущениями.

Атака происходила в ночное время суток. Многие уже спали. Одна из жительниц рассказала, что сначала не поняла, что происходит. Затем услышала характерный взрыв. Следом включилось звуковое оповещение населения об опасности. Одна из подписчиц рассказала, что после звука взрыва вышла на улицу. В небе она увидела несколько летящих БПЛА. Взрывы продолжались.

Люди рассказали, что часто находят на улицах обломки БПЛА. Они считают, что необходимо привлекать к ответственности представителей ВСУ, которые их запускают и дают соответствующие распоряжения. Один очевидец недавно обнаружил двигатель от дрона.

Ранее сообщалось, что доктор наук Арлазаров считает необходимым создание на территории России собственного автопилота для БПЛА.