Доктор наук Арлазаров: России нужен собственный автопилот для БПЛА

Россия нуждается в активизации разработок в сфере ИИ и последующего создания системы автопилота для отечественных БПЛА, так как американские конкуренты уже начали работу в данном направлении. Соответствующее заявление сделал доктор технических наук Владимир Арлазаров, его слова передает издание «Газета.ru» .

Эксперт указал на то, что в данный момент российское ПО для автопилотирования БПЛА не развернуто не из-за наличия непреодолимых препятствий, а из-за «гонки в абстрактном направлении, в котором участвует большинство».

По словам собеседника издания, сегодня приоритетом должно являться не количество статей и выступлений на конференциях, а реальные достижения, какими были запуск спутника, полет человека в космос, создание атомного реактора.

Таким образом Арлазаров отреагировал на информацию о том, что компания Auterion уже развертывает на Украине ПО для автопилотирования дронов. Сообщается, что разработка способна даже автоматически фиксировать цели. В то же время, доктор выразил мнение, что ИИ должен стать прикладной областью и в РФ. Для того, чтобы воплотить это, государство должно задать верные ориентиры, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что промышленность РФ использует американские комплектующие для создания ракет.