RostovGazeta: Армяне Нагорного Карабаха намерены переезжать в Ростов

Гоар Захарьян отметила, что люди не верят, что все закончилось. Несмотря на то, что правительство Азербайджана и Армении официально объявили, кому принадлежит республика, нет уверенности, что военные действия завершены.

Местная жительница Нагорного Карабаха рассказала, что ранее отношения между разными народами, проживающими на одной территории, иногда были напряженными. После недавних военных столкновений ситуация еще более ухудшилась.

Женщина уверена, что оставаться в Нагорном Карабахе нет смысла. Она сомневается, что ее семья сможет продолжить работать, а также, что никто не будет препятствовать ее методам воспитания своих детей. Ранее армяне и так чувствовали давление, которое теперь лишь обострится.

«Пассивно на нас и так очень долго давили. А после того, как Нагорный Карабах капитулировал, оставаться нам здесь смысла нет. Работать нормально не дадут, детей воспитывать тоже», - рассказала корреспонденту издания «RostovGazeta» жительница Нагорного Карабаха Гоар Захарьян

Женщина рассказала, что уже до конца сентября ее семья намерена переехать в Россию в Ростов. Выбор города связан с тем, что здесь учится дочка Захарьян. Ранее женщина приезжала в город, немного с ним знакома, да и к ребенку будет ближе.

О своем намерении переехать в Ростов также заявила местная жительница Нагорного Карабаха Коринна Захарьян. Будучи студенткой, она училась в медицинском университете Ростова. Но женщина не спешит с переездом. Она намерена находиться в своем родном городе до тех пор, пока не начнутся притеснения со стороны Азербайджана.

«Если нас будут насильственного переселять — я уеду. Скорее всего в Ростов, потому что я там уже жила», — предположила Коринна.

Коринна отметила, что покидала родину только на время получения образования.