RostovGazeta: из-за нехватки врачей в Каменске ребенку не оказали помощь

Жительница Каменска-Шахтинского Алла рассказала, что ее внуку не оказывали квалифицированную медицинскую помощь в ЦГБ, сообщила rostovgazeta.ru.

Женщина рассказала, что у ребенка начались приступы. В пятницу, 20 сентября, родители обратили внимание на симптомы, свойственные при отравлении. Оказанная помощь в домашних условиях способствовала снятию симптомов. Однако состояние ребенка ухудшилось: синели губы и подкатывались глаза. В субботу ребенка госпитализировали.

«Сказали, что в воскресенье придет дежурный доктор и объяснит, что с малышом. В воскресенье в больнице вызвали реаниматолога. Но он развел руками, сказав, что не знает в чем дело, и велел записаться к неврологу. А к неврологу мы записались только на 25 сентября», — уточняет Алла.

Приступы не прекращались. Мама находилась с малышом в больнице. Нервничали все родные. Они решили обратиться в надзорный орган. Отношение сразу изменилось. К маленькому пациенту снова пришел реаниматолог, который более подробно рассказал о причинах приступов и поделился рекомендациями, как их снизить. Также выяснилось, что невролог может принять женщину с ребенком 23 сентября. Для приема необходимо предъявить историю болезни, которую по невыясненным причинам матери ребенка в ЦГБ не предоставили.

В ЦГБ Каменска-Шахтинского пояснили, что на выходных в больнице нет дежурного врача. Дефицит кадров просто критический.

«У нас один врач на всю инфекцию. И он же исполняет обязанности главного врача. К сожалению, у нас очень плачевная ситуация», — подтвердили в больнице.

Ранее сообщалось, что в день, когда семья из шести человек в Красноярском крае отравилась, дом обрабатывали дихлофосом.