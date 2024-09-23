В день трагического инцидента дом отравившейся семьи обрабатывали дихлофосом

В день трагического инцидента дом семьи из Красноярска обрабатывали дихлофосом, в то время как дети находились на улице, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет России.

Ранее уточняли, что семья, включая четырех детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина, включавшего курицу и пельмени, купленные в магазине села Красная Сопка.

Утром 21 сентября они прибыли в больницу с симптомами тошноты и рвоты.

Состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, и они скончались в медучреждении. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник — 12-летняя.

Ранее сообщалось, что четверо умерших детей под Красноярском по ошибке отравились средством для травли мух.