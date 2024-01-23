RostovGazeta: ростовский предприниматель Насулаев сообщил о краже бизнеса и бездеятельности полиции

Предприниматель из Ростовской области Али Насулаев обратился в редакцию RostovGazeta с просьбой проинформировать читателей о бездеятельности сотрудников правоохранительных органов, которые не разбираются в причинах незаконного изъятия его бизнеса.

Претензий у жителя Ростовской области много. В 1993 году в Миллерово он открыл бизнес. Стал собственником шаурмичных, кафе, магазинов, расположенных на территории местного рынка. Бизнес успешно развивался. В 2016 году предприниматель уехал в Азербайджан.

По возвращению выяснилось, что владелец рынка незаконно завладел бизнесом. Здания, в котором находились кафе, открыли, срезав замки, и вынесли оборудование стоимостью более пяти миллионов рублей.

Владелец рынка не отрицал, что взламывал замки и забирал технику.

«Причиной было названо то, что будто бы я задержал арендную плату. Но разве можно из-за этого срезать замки и забирать мое имущество? Это же попросту хищение», — рассказал собеседник RostovGazeta .

Мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов, но заявление не приняли. Уголовное дело возбуждено не было. Не добившись справедливости, предприниматель уехал в Ростов, где начал работать таксистом.

«Потом я поехал в Ростов, подрабатывать в такси. Взял в аренду машину под выкуп. Но ее у меня отобрали, а меня — сбили, мне угрожали», — рассказал предприниматель из Ростовской области.

Мужчина снова направился в полицию. Заявление не приняли, несмотря на то, что он обращался в различные инстанции несколько раз.

Редакция пробовала связаться с администрацией рынка для выяснения обстоятельств дела, но в открытом доступе нет действующего номера. Запрос отравлен также в правоохранительные органы региона.

Ранее политолог Александр Сухарь предположил, что некоторые бизнесмены Ростовской области могут специально поджигать свои торговые точки с целью получения компенсации, прикрываясь нападениям диверсантов.