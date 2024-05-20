RostovGazeta: слушательницы ипотечных курсов за 120 тыс рублей остались недовольны их проведением

Жители Ростова прошли курсы Анны Цыбиной, чтобы стать специалистами по ипотечному и кредитному брокерству. Они остались недовольный тем, как проходило обучение, сообщает rostovgazeta.ru .

Стоимость курсов различная. Так, ростовчанка Светлана приобрела курс за 120 тысяч рублей. В рекламе сообщалось, что после обучения по авторской программе Цыбиной можно найти работу с заработной платой в размере 200 тысяч рублей.

В ходе обучения выяснилось, что информация была устаревшая. Видно, что созданный год назад курс начали давать обучающимся в качестве нового материала. За год различные правила и некоторые правовые моменты рынка изменились, поэтому во время занятий слушатели обращали внимание на множество неточностей.

Ростовчанка Мария также приобрела курс Цыбиной стоимостью 70 тысяч рублей. Она солидарна с мнением, что никакой новой информации не получила. Аналогичную позицию заняли жители других городов.

«Обучение началось с того, что нам рассказывали, какие сейчас есть условия и ставки в банках, описывали портрет клиента. Но это общедоступная информация, которую каждый может бесплатно найти в Сети», — отмечает покупательница курса, жительница Челябинска Анна.

Как только кто-то из девушек высказывал недовольство, их сразу блокировали под предлогом разных уважительных причин. Участницы курса считают, что ими манипулировали: давали много неактуальной информации, загружали большим количеством домашних заданий, выполнение которых не позволяло освоить новый материал или применить знания на практике. Девушки уверены, что педагоги просто искусственно создавали эффект загруженности, чтобы отвлечь от неактуальности курсов.

«Однако обучение было построено таким образом, чтобы мы постоянно чувствовали себя занятыми и ничего не успевающими», — делится мнением Светлана.

Основательница курсов брокеров Анна Цыбина уверена, что те, кто недоволен пройденным обучением, — мошенники. Сначала они получили доступ к базам, важную информацию и заручились партнерами, а в конце курса заявили о своем недовольстве.

Ранее мы сообщали, что ростовчанка пытается вернуть деньги за курс блогера Шабутдинова стоимостью 400 тысяч рублей.