Ростовчанка пытается вернуть деньги за курс блогера Шабутдинова стоимостью 400 тысяч рублей

Дело против блогера Аяза Шабутдинова было возбуждено в связи с многочисленными обращениями людей, которые приобретали курсы. Многие из них — бизнесмены из разных регионов России, которые добились больших успехов на момент приобретения курсов. Одной из клиентов стала жительница Ростова Светлана, которая занимается бизнесом.

Ростовчанка рассказала, что приобретала продукты несколько раз. В первый раз она заплатила за курс 10 тысяч рублей. Он был краткосрочным. Следующим этапом знакомства с деятельностью блогера стал приобретенный Светланой курс за 70 тысяч рублей. Пройти его она не смогла по техническим причинам. Информация не загружалась, видео не открывались. Девушка обращались в службу поддержки, но потом появилось много проблем. Разбираться с курсом времени не было. Ростовчанка так и не прошла его.

Через время Светлана купила курс стоимостью 400 тысяч рублей. Она надеялась, что за два года программы, действительно, получит важные знания, которые сможет эффективно применить на практике.

«Оказалось, что ничего не изменилось. На уроках давали общедоступную и известную информацию. Причем учили не опытные преподаватели, а обычные люди, которые закончили эти курсы немного раньше», — отмечает Светлана.

Общаясь с другими участниками курса, Светлана поняла, что можно хорошо заработать, если также стать преподавателем. Люди проходят курсы, а потом набирают группу и уже обучают других. Однако девушка отказалась от идеи, посчитав ее «неэкологичной».

Ростовчанка пробовала вернуть деньги за курс, но ей перевели только 100 тысяч рублей. Светлана надеется, что сможет добиться через суд большей компенсации.

Ранее адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как добиться россиянам справедливости, если приобретенный онлайн-курс оказался неэффективным.