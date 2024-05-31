RostovGazeta: вакцинироваться от клещевого энцефалита советуют россиянам перед отпуском

Доктор, пожелавший остаться анонимным, рассказал о важности вакцинации. Препаратов, способных препятствовать укусу клеща или обезопасить человека от инфицирования, не существует. Самая большая опасность — это заражение после укуса энцефалитом. Вот от этой болезни вакцина существует. Прививку делают населению планово или экстренно.

Если в регионе не зафиксированы массовые случаи заражения клещевым энцефалитом, то в плановой прививки необходимости нет. Эксперт рекомендует сделать ее тем россиянам, кто собирается в отпуск в эндемичный регион, в частности, Дальневосточный и Уральский округа, Ярославскую и Тверскую область.

Еще один собеседник RostovGazeta рассказал о важности своевременно извлечь клеща из тела. В домашних условиях можно захватить насекомое пинцетом максимально близко к коже и достать его вертикально, не дергая рукой. Затем обработать рану йодом. После стоит обратиться в больницу, предоставив насекомое для лабораторного анализа.

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