Зоолог Евсюков призвал не бояться зеленых комаров
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Зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков сообщил, что зеленые комары не угрожают человеку, сообщает rostovgazeta.ru.
Эксперт призвал не бояться насекомых, которые не кусают человека. Он отметил, что комары зеленого цвета атакуют многие города. Причина нашествия — теплые зимы. В этот период времени личинки успевают созреть. Комары проживают там, где рядом есть водоемы. Теплые зимы стали распространенным явлением для многих регионов РФ, поэтому количество насекомых растет с каждым годом.
«По другому этих комаров называют хирономиды», — подчеркивает зоолог.
Весенняя погода, когда дни теплые, а вечера и ночи прохладные, подходит для жизни комаров. Как только установится жара, насекомые погибнут. Они просто высыхают. В черте населенных пунктов их станет уже не так много, как сейчас. Однако по-прежнему комары будут тревожить отдыхающих, которые решать расположиться у водоема. Развитие личинок во влажном воздухе проходит комфортно.
О большом количестве насекомых в городе рассказывали жители Таганрога. Зеленые комары садятся на разные поверхности, создавая «живой щит». Люди отмечают, что комары не кусаются. Горожанам не нравится их внешний вид и массовость. Создается впечатление, что таганрогцы стали героями фильма ужасов.
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