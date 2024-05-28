Зоолог Евсюков призвал не бояться зеленых комаров

Эксперт призвал не бояться насекомых, которые не кусают человека. Он отметил, что комары зеленого цвета атакуют многие города. Причина нашествия — теплые зимы. В этот период времени личинки успевают созреть. Комары проживают там, где рядом есть водоемы. Теплые зимы стали распространенным явлением для многих регионов РФ, поэтому количество насекомых растет с каждым годом.

«По другому этих комаров называют хирономиды», — подчеркивает зоолог.

Весенняя погода, когда дни теплые, а вечера и ночи прохладные, подходит для жизни комаров. Как только установится жара, насекомые погибнут. Они просто высыхают. В черте населенных пунктов их станет уже не так много, как сейчас. Однако по-прежнему комары будут тревожить отдыхающих, которые решать расположиться у водоема. Развитие личинок во влажном воздухе проходит комфортно.

О большом количестве насекомых в городе рассказывали жители Таганрога. Зеленые комары садятся на разные поверхности, создавая «живой щит». Люди отмечают, что комары не кусаются. Горожанам не нравится их внешний вид и массовость. Создается впечатление, что таганрогцы стали героями фильма ужасов.

Ранее академик Геннадий Онищенко перечислил переносимые комарами и клещами вирусы, опасные для человека.