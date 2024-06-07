RostovGazeta: высокая цена клубники обусловлена уровнем жизни Москвы и ДНР

Продавцы из Ростовской области рассказали RostovGazeta , с чем связана высокая стоимость клубники и черешни на рынках РФ.

Некоторые продавцы рассказали, что поставщики при определении стоимости продукции ориентируются на москвичей и жителей некоторых новых регионов. Их уровень жизни в настоящее время один из самых высоких, поэтому и цены на клубнику превышают 600 рублей за килограмм.

В частности, Ростовская область граничит с ДНР. Продавцы говорят, что сначала поставщики продают клубнику в ДНР. На ростовские рынки попадают остатки. Цена за черешню удивляет еще больше. Так, на ростовском рынке ее продают за 1000 рублей за килограмм.

«Я ее за 850 сам покупал. Мне теперь что, бесплатно отдавать и приплачивать?» — злится продавец.

Продавец Западного рынка Алла рассказала, что причина высокой стоимости черешни — заморозки. Отечественных ягод практически нет. Россиянам будут продавать узбекскую и армянскую черешню. Даже если стоимость заграничных ягод будет невысокой, придется потратить большую сумму на доставку. Начало июня отличается дождями и влажностью. Погодные условия негативно отражаются на хранении продукции. Если на черешне были вмятины, то она не пролежит и пару часов.

Продавцы не исключают, что россияне в этом сезоне не смогут насладиться и местными абрикосами. Завязи плодов погибли из-за заморозков.

«Как обычно, будет у нас Абхазия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Крым поставлять», — говорит продавец Армен.

Стоит учитывать, что завезенные фрукты будут в два, а и иногда и в три раза дороже российских. Продавец Алла добавила, что в прошлом году тоже из-за заморозков был дефицит ягод и фруктов. Однако нынешний сезон бьет прошлые рекорды.

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