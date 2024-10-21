RostovGazeta: жители аварийного дома в Ростове остались в зиму без отопления

Жители аварийного дома на Рябышева, 95 в Ростове рассказали, что их не расселяют. Продолжать находиться в аварийном доме невозможно, потому что теперь в нем отсутствует отопление, сообщила rostovgazeta.ru.

Жительница Оксана отметила, что дом был признан аварийным в 2020 году. С владельцами муниципальных квартир проблем не возникло. Им выдали ключи от новой недвижимости. Собственникам же сказали подождать визита оценщика.

«Мы обращались во всевозможные инстанции. Неоднократно ходили в департамент. Но нам говорят, что денег на оценку жилья нет», — отметила жительница дома Оксана.

Собеседница отметила, что жильцы готовы сами заплатить за экспертизу. Нынешнюю зиму людям будет тяжело пережить. Возле их дома находится еще один аварийный, в котором уже никто не проживает. Мародеры украли трубы. Отопление поступало по единой ветке. Теперь жильцы остались без тепла в квартирах.

В администрации района редакции рекомендовали сделать запрос в Департамент координации строительства Ростова. В ведомстве перенаправили RostovGazeta в администрацию. Редакция продолжит разбираться в ситуации.

Ранее сообщалось, что омичи рассказали Городу55, почему остаются в аварийных домах.