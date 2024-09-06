Ростовский доктор перечислил симптомы лихорадки Западного Нила

Переносчики заболевания — комары, которые кусают птиц. В свою очередь перелетные птицы распространяют инфекцию по российским городам. Доктор, который на условиях анонимности беседовал с корреспондентом, поделился воспоминанием из юных лет. Его отец охотился. Однажды принес домой добычу — птицу. Из ее перьев вылетел комар, который сел на маму. Насекомое уничтожили, но комар уже укусил женщину. Через несколько дней ее состояние резко ухудшилось.

Маму собеседника редакции госпитализировали в ЦГБ. Медики диагностировали лихорадку Западного Нила. Лечение оказало положительный эффект. Доктор отметил, что специфических препаратов пациентам не назначают. Выбирают противовирусную и дезинтоксикационную терапию.

Болезнь протекает тяжело. Температура поднимается до 40 градусов, начинается лихорадка и озноб.

«Из-за интоксикации появляются сильные мышечные боли, болят суставы, голова», — рассказал медик.

С диагностикой проблем не возникает, что позволяет своевременно начать правильное лечение, успокоил доктор.

Ранее сообщалось, что в 22 регионах России зафиксировали случаи лихорадки Западного Нила.