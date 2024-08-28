В двух десятках российских регионов обнаружили случаи лихорадки Западного Нила

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксировали в 22 регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

Отмечается, что показатель заболеваемости на данный момент превысил среднестатистический на 13%. К людям, подверженным заражению, специалисты отнесли тех, которые имеют хронические заболевания, а также граждан старшего возраста.

В Роспотребнадзоре рассказали, что фактором, увеличивающим срок жизни кровососущих комаров, которые являются носителями инфекции, относится теплая погода. В основном в группе риска оказались страны с жарким климатом, а также южные регионы России.

Лихорадка Западного Нила представляет собой инфекционное заболевание, принадлежащее к семейству флавивирусов. Основными переносчиками вируса являются комары, которые заражаются, когда кусают инфицированных птиц.

Болезнь проявляется у некоторых людей в виде легкой лихорадки, головной боли, мышечных болей и сыпи. В других случаях инфекция может привести к более тяжелым формам — менингиту или энцефалиту, что может вызвать серьезные осложнения и даже летальный исход.

Ранее вирусолог Павел Волчков дал оценку вероятности завоза в Россию смертоносной лихорадки Оропуш.