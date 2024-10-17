Ростовский медик заверил, что вирус Марбург не приведет к пандемии в РФ

В одной из поликлиник Ростова заявили, что вирус Марбург не приведет к пандемии в России, сообщила rostovgazeta.ru.

Ростовский медик отметил, что вирус Марбург быстро распространяется в теплых странах. Российский климат не подходит для развития вируса. Не исключено, что кто-то может заразиться за границей и привести вирус на родину. Однако даже в таком случае вирус не сможет быстро распространиться по территории РФ. Ему потребуется время на адаптацию, что в условиях другого климата невозможно. О пандемии речи точно нет.

Вирус отличается невысокой контагиозностью. Очаги его пребывания в природе совсем другие, чем у людей. Однако медик призвал к бдительности. Никогда не стоит недооценивать проблему.

«Марбург не грозит нам по целому ряду причин. Поэтому боятся его не стоит, но нужно быть начеку», — резюмировал доктор.

Ранее сообщалось, что академик Онищенко призвал не мыть бананы с мылом для защиты от вируса Марбург.