Академик Онищенко пояснил, почему мыть бананы с мылом для защиты от вируса Марбург не следует

По словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, способность вирусов, в том числе возбудителя лихорадки Марбург, выживать на разных поверхностях не столь существенна, чтобы мыть фрукты и овощи с мылом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что выживаемость данного вируса на поверхностях не имеет такого большого значения. Если, например, сибирская язва может век пробыть в земле, а потом, как только попадет в организм, сразу проснуться, то у вирусов такой способности выживать нет, к тому же бананов в России так много не употребляют в пищу.

По мнению академика РАН, сообщения в Сети об опасности бананов являются всего лишь реакцией на отсутствие информации о вирусе Марбург от государственных инстанций.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с вирусом Марбург.