Ростовский таксист рассказал, как впервые привез девушку ночью на кладбище

Ростовский таксист Александр рассказал о курьезном случае, который произошел с ним практически в первый рабочий день, сообщил rostovgazeta.ru.

Мужчина приехал в Ростов из Челябинска. Устроившись в такси, еще не знал хорошо город. Водитель предпочитал пользоваться навигатором. В один из первых рабочих дней поступил заказ. В вечернее время в машину на заднее сидение села молодая девушка. Она указала адрес, который мужчина вбил в навигатор. Так они приехали к кладбищу.

Мужчина признался, что очень боялся. Он знал, что Ростов ранее славился бандитизмом. Водитель решил, что девушка специально завезла его в отдаленное место, чтобы ее пособники отобрали автомобиль. Таксист пробовал себя успокоить. Мужчина решил, что просто днем у девушки не хватает времени проведать умершего близкого человека. Александр старался говорить как можно спокойнее, повернулся к девушке уточнить, правильно ли они приехали.

«И тут я понял, что девчонка сама от страха вжалась в сиденье. Смотрит на меня и боится что-то сказать. Пришлось быстро и уверенно заявить, что я — не маньяк, и просто не знаю город, а навигатор, видимо, дал сбой», — рассказал RostovGazeta таксист.

Разобравшись в ситуации, водитель и пассажирка весело посмеялись. Девушка указала, куда надо ехать. Водитель получил опыт. Больше он уже не боялся принимать даже самые странные заказы.

Ранее сообщалось, что в «Объединении пассажиров» определили причины, по которым водитель такси вправе отказаться везти пассажира.