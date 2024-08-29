В «Объединении пассажиров» определили причины для отказа таксиста везти пассажира

По словам главы общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Ильи Зотова, водитель такси не может отказать пассажиру в перевозке по дискриминационным причинам. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что такое возможно только в случае,если клиент представляет потенциальную угрозу для здоровья и жизни водителя, а также при наличии рисков, что он не заплатит за поездку.

По мнению эксперта, поездка на такси стартует в момент, когда пассажир садится в автомобиль, и водитель начинает выполнение заказа в приложении агрегатора,до этого любой из участников могут отказаться от перевозки.С началом поездки таксист вправе высадить пассажира, если тот ведет себя неадекватно, однако если пассажир посчитал, что ему несправедливо отказали в поездке, он может пожаловаться на водителя.

Он подчеркнул, что в случае неофициальных перевозок в такси, известных в 90-е как «бомбилы», пассажиры никак не застрахованы от любых инцидентов или ДТП, и ни одной внешней точки влияния на таких водителей нет.

Ранее депутат Леонид Слуцкий предложил обязать мигрантов сдавать практический экзамен для работы в такси.