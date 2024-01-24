Ростовский волонтер Шепелева обвинила местную власть города Гуково в ненадлежащей организации похорон военных СВО

Волонтер Татьяна Шепелева посетила похороны бойца СВО в городе Гуково Ростовской области и рассказала, как прошло мероприятие. Общественница считает, что к военным СВО и их товарищам, которые погибли, относятся недостойно, сообщает rostovgazeta.ru .

Похороны прошли 22 января. Татьяна пришла проститься с погибшим военным СВО вместе со своими единомышленниками. Она рассказала о героизме 24-летнего бойца.

«Этот мальчишка — настоящий герой. Он неоднократно выходил из окружения. Однажды лежал в госпитале после ранения. Но после этого снова вернулся на фронт. Мы, шесть волонтеров, поехали на похороны, чтобы отдать дань уважения нашему защитнику», — рассказывает волонтер Татьяна Шепелева.

В момент, когда на кладбище приехал грузовой автомобиль, никто из активистов не предполагал, что в нем находится тело погибшего бойца. Родственникам в автомобиле для транспортировки строительных грузов места не было, поэтому они ехали отдельно.

«Оказалось, что в этой машине привезли нашего защитника!», — отметила собеседница RostovGazeta .

Женщина рассказала, что к военным, которые продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, отношение не лучше. Так, с погибшим пришли проститься те, кто сейчас находится на больничном. Мужчины на костылях были вынуждены с трудом продвигаться по тропинкам на кладбище, которые никто не решил заблаговременно расчистить.

«Я понимаю, что погодные условия были сложными, лежал снег. Но у нас, слава богу, не так часто привозят ребят. Можно же было по достоинству организовать похороны?» — говорит Татьяна.

Волонтер считает, что Аллею Славы на кладбище необходимо всегда содержать в нормальном состоянии: чистить снег, убирать мусор и освобождать место для проезда к могилам.

«Не укладывается в голове столь хамское и наплевательское отношение к нашим героям», — сходятся во мнении очевидцы.

Редакция ростовского издания направила запрос в администрацию города Гуково с просьбой прокомментировать данную информацию.

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