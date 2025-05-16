«Ростсельмаш» изменил график отпусков сотрудников из-за ухудшения ситуации на рынке

В связи с ухудшением ситуации на рынке сельхозтехники компания «Ростсельмаш» перенесла ежегодный отпуск коллектива, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации агентства, сотрудников крупнейшего производителя сельхозтехники в России отправят в отпуск в июне. Изначально планировалось, что время для отдыха можно будет выбирать в период с августа по сентябрь. В пресс-службе компании отмечено, что изменения в график были внесены по соглашению сторон. Данная меры вынужденная.

«Решение принято в целях оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что в последнее время было зафиксировано падение спроса на приобретение спецтехники для нужд аграриев. Кроме того, сократились поставки зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов и тракторов. В итоге предприятие приняло решение о сокращении программы выпуска продукции. Трудности также наблюдаются и у других отечественных компаний.

«Озвученное решение по рабочему графику позволит оптимизировать издержки, сохраняя собственный коллектив в период ослабленного экономического развития», — отмечено в пресс-службе.

Совладелец предприятия Константин Бабкин анонсировал ранее возможное снижение объема инвестиций в производство. Причина — снижение спроса на технику.

Ранее сообщалось, что в ГД предложили ввести дополнительную неделю отпуска.