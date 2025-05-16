В ГД предложили дополнительную неделю отпуска для повышения рождаемости

Член Государственной думы Георгий Арапов, представляющий фракцию «Новые люди», предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью в семь дней. Информацию об этом распространило РИА Новости.

Этот период, получивший название «демографическая неделя», разработан с целью помочь гражданам России улучшить психологическое самочувствие и сформировать благоприятную обстановку для принятия решения о пополнении семьи.

В своем обращении к главе Министерства труда Антону Котякову депутат обратил внимание на сложную демографическую ситуацию в стране. Согласно статистике, общий коэффициент рождаемости в текущем году достиг рекордно низкого значения — 1,41 ребенка на одну женщину.

Арапов акцентировал внимание на том, что постоянный стресс и переутомление часто становятся факторами, влияющими на откладывание рождения детей. Эксперты в сфере репродуктивной медицины утверждают, что многие пары не исключают возможность стать родителями, но переносят это решение из-за недостатка эмоциональных сил.

Для воплощения идеи предлагается использовать систему налогового вычета: работодатели смогут компенсировать затраты на оплату этого отпуска за счет снижения налога на прибыль. Это даст возможность вовлечь предпринимательство в демографические инициативы без увеличения финансовой нагрузки.

Ранее сообщалось, что семьи Белгородской области получат 300 тыс. руб. за рождение третьего ребенка.