Ротавирус и нелюбовь к русским: правда и фейки об отдыхе в Абхазии

Отдых в Абхазии запомнился многим россиянам из-за негативного отношения к себе со стороны местного населения, грязных пляжей и лечения ротавируса. Такими впечатлениями люди делятся в социальных сетях. Жительница Оренбургской области Татьяна приехала из Абхазии домой после отдыха и рассказала, что из перечисленного соответствует действительности, сообщает 56orb.ru .

«Турция современнее. Но Абхазия не проигрывает. Ни в плане питания, ни развлечений. Лично мне здесь даже больше понравилось. Сама удивлена. Да и отдых оказался намного дешевле. Мы ездили на множество экскурсий: в пещеры, на морские прогулки, посетили дачу Сталина и многое другое», - делится впечатлением туристка

Женщина рассказала, что семья осталась довольна поездкой. Отношение к русским и к России уважительное. Во многих местах установлены одновременно два флага – РФ и Абхазии. Никакой агрессии не было не только по отношению к Татьяне и ее родственникам, но и остальным туристам.

Гостиница, в которой отдыхала семья, была чистой. У путешественников была вся необходимая мебель и электронное оборудование.

Нет претензий и к чистоте пляжей. Да, туристы кое-где оставляют мусор, но местные жители практически сразу его убирают.

Цена на питание не сильно отличается от стоимости продуктов в России. Единственное, что дорого – это фрукты. Женщина отмечает, что за килограмм фруктов приходится отдавать 300 рублей. Абхазцы говорят, что многие фрукты привезены из Турции, поэтому такая высокая цена.

«А еще мы боялись подхватить ротавирус. Им все пугали. Даже наши родственники, которые за несколько дней назад вернулись с Абхазии, заболели. Но нас, к счастью, эта инфекция миновала», - отмечает оренбурженка

Недостаток отдыха в Абхазии – дорогая мобильная связь. При пересечении границы включается роуминг. К тому же связь «ловит» не во всех местах городов.

В следующем году семья Татьяны снова будет планировать поездку летом в Абхазию.