Ровный строй, лопатки наперевес: детсадовцы из Рузы переснимают любимую комедию прямо на прогулке

В сообществах и пабликах стремительно набирает просмотры видео, снятое в дошкольном отделении рузской школы № 3, которое находится в деревне Лидино. В центре сюжета — отряд дошколят, вооруженных яркими пластиковыми лопатками. Маленькая колонна четким шагом направляется к заснеженной площадке, а фоном звучит культовая мелодия из кинокомедии «Джентльмены удачи», сообщил REGIONS.

Особую атмосферу создает голос актера Евгения Леонова, доносящийся из динамика: «Пусть думают, что мы спортсмены!». Эта фраза, знакомая многим, придает происходящему игровую серьезность. Малыши с вдохновенными лицами, не нарушая строя, вслед за воспитателем дружно принимаются расчищать снег.

Пользователи соцсетей оценили креативную подачу. Комментарии заполнили восторженные смайлы, смех и слова благодарности педагогам за нестандартный подход к обычному занятию.

«Вот это я понимаю — и креативно, и полезно. Настоящее ОФП с настроением», — пишут в комментариях.

В детском саду признаются: такого эффекта не ждали. Простая прогулка с элементами труда неожиданно обернулась вирусной историей. Воспитатели объясняют: такие занятия на воздухе не только закаляют здоровье, но и с ранних лет формируют у детей привычку к труду, превращая его в игру.

Судя по откликам, зрителям не хватает именно таких персонажей — ростом невеликих, но с огромным энтузиазмом и полной боевой готовностью покорять сугробы.

Ранее сообщалось, что более 560 единиц спецтехники вывели на уборку снега на дорогах Подмосковья.