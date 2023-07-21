Рожала, чтобы зарабатывать: жительницу Ижевска обвиняют в мошенничестве

В Ижевске правоохранительные органы выявили нарушения в распределении средств, полученные в рамках государственной поддержки при рождении ребенка. 42-летняя жительница, которая потратила все деньги материнского капитала для удовлетворения собственных потребностей, будет привлечена к ответственности после судебного разбирательства, сообщает udm-info.ru .

На данный момент правоохранительные органы выяснили, что женщина в 2016 году получила материнский капитал. Она оформила целевой займ для строительства частного дома на полученные от государства деньги. Для этой цели оно обналичила средства, но потратила совершенно на другие задачи: купила автомобиль, бытовую технику и предметы, которые делали ее жизнь комфортнее. Жилищные условия детей улучшены не были.

Обвиняемая в мошенничестве – многодетная мать, но из-за недопустимого отношения была лишена прав на одного из детей. Своими действиями она насела ущерб российскому бюджету в размере 428 026 рублей. Суд может назначить либо выплату штрафа размером 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до шести лет.