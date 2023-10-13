Рожать после школы: Демограф оценил предложение депутата Госдумы Кузнецовой

Депутат Госдумы Анна Кузнецова дала рекомендацию молодым девушкам рожать сразу по достижению совершеннолетия. Это поможет поднять демографический уровень страны, ведь женщина сможет родить за свою жизнь от трех детей и более. Эксперт оценил, насколько такой план может быть реализован, сообщает newizv.ru .

Пользователи социальных сетей были возмущены рекомендацией депутата Госдумы. Во многих постах были схожие вопросы: кто будет содержать молодую маму с ребенком, как получить образование, если родить практически сразу после школьного выпускного.

Некоторые отметили, что дело не в том, что люди начинают поздно заводить детей. Проблема – в отсутствии поддержки со стороны государства.

«Жильем обеспечить нужно молодые пары. Вы хотите чтоб рожать девочки начинали в 20 лет??? Девочки до 25 получают высшее образование. Потом ищут работу. Потом пытаются встать на ноги и себя прокормить и одеть. Жилья своего нет. Снимают. Цены растут, стабильности нет. В стране бардак. Квартирами обеспечивать не хотят. Землю не дают. Все хотят что бы рожали», - пишет одна из пользователей социальных сетей

Демографы же согласны, что есть большая проблема с рождаемостью детей. Одна из причин – сейчас рожают те, кому от 19 до 40 лет. Когда СССР разваливалось, уже женщины меньше рожали. Теперь это поколение выросло, но женщин репродуктивного возраста не так много.

Независимый демограф Алексей Ракша также призвал молодых девушек рожать. Он отметил, что никогда не получится накопить денег столько, чтобы на все хватило. Не выйдет и реализоваться в полной мере, потому что всегда будут появляться новые цели достижения. Надо рожать, считает эксперт.

Демограф также отметил, что увеличенный материнский капитал помогает людям решаться на роды. Полученные деньги – достойная помощь от государства. Некоторые пользователи социальных сетей отметили, что материнский капитал становится причиной, что часто детей рожают неблагополучные семьи. С этой проблемой также необходимо разбираться.