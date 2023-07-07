Рожать стало немодно: власти Ростовской области назвали причины демографического кризиса
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Власти Ростовской области зафиксировали спад рождаемости в регионе и перечислили причины, которые влияют на подобную тенденцию, сообщает rostovgazeta.ru.
Во-первых, современные жители Ростовской области пересмотрели свое отношение к семье. Все чаще люди предпочитают не регистрировать браки. Рождение детей откладывают на более позднее время, стараясь сначала самореализоваться. К тому же в области зафиксировано увеличение разводов.
Во-вторых, большое значение имеет экономическая обстановка. В первую очередь многих пугают высокие цены. В-третьих, население постарело. Это объективные данные, подтвержденные статистикой.
Для сравнения: в 2023 году родилось 32,8 тысячи детей, а в 2020 на свет появилось 36,5 тысячи малышей.