Рожать стало немодно: власти Ростовской области назвали причины демографического кризиса

Власти Ростовской области зафиксировали спад рождаемости в регионе и перечислили причины, которые влияют на подобную тенденцию, сообщает rostovgazeta.ru .

Во-первых, современные жители Ростовской области пересмотрели свое отношение к семье. Все чаще люди предпочитают не регистрировать браки. Рождение детей откладывают на более позднее время, стараясь сначала самореализоваться. К тому же в области зафиксировано увеличение разводов.

Во-вторых, большое значение имеет экономическая обстановка. В первую очередь многих пугают высокие цены. В-третьих, население постарело. Это объективные данные, подтвержденные статистикой.

Для сравнения: в 2023 году родилось 32,8 тысячи детей, а в 2020 на свет появилось 36,5 тысячи малышей.