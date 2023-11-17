Рождественский пост у православных в 2023 году: когда начнется и как себя вести

В 2023 году Рождественский пост начнется 28 ноября. Православные на протяжении 40 дней придерживаются определенных правил, сообщает NewsTracker . Пост завершится 6 января.

«Следует отметить, что данные рекомендации представляют собой общие нормы и могут различаться в зависимости от обычаев каждого человека.» - уточняет NewsTracker

Священники напоминают, что в период поста важно воздерживаться от ряда продуктов питания, от грешных помыслов и страстных желаний. Долги стоит вернуть. От мыслей плохих абстрагироваться. Желательно совершать как можно больше добрых дел.

Если есть вредные привычки, то самое время от них избавляться. Нежелательно праздновать свадьбы или дни рождения со множеством гостей. Исключение - крещение детей. Поминать усопших также можно в любой день, но не накануне Рождества.

«В этот период важно сосредоточиться на главных ценностях: на Боге, на бессмертной душе, на взаимоотношениях с родными, на своих грехах и их искуплении.» - напоминает NewsTracker

Относительно продуктов, то необходимо придерживаться следующего графика.

До 19 декабря разрешено несколько раз в неделю есть рыбу (по вторникам, субботам, воскресеньям и четвергам) и один раз в неделю по понедельникам употреблять горячую пищу, но без добавления масла.

С 19 декабря до 1 января рыбу есть запрещено, а горячие блюда можно ввести в рацион в четверг и вторник, причем с добавлением масла.

Со 2 по 6 января очередность следующая: понедельник, среда и пятница - сухая пища, а во вторник и четверг - горячая (без масла).

В Сочельник многие верующие отказываются от приема пищи. 7 января все ограничения снимаются.

Конечно, в пост важно молиться. Главное, чтобы человек был искренен, когда обращается к Богу.