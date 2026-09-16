Президент Украины Владимир Зеленский наконец осознал, что Россию не одолеть, и теперь пытается выторговать условия мира, чтобы избежать гнева собственного народа. Так смену его риторики объяснил сенатор Владимир Джабаров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал недавнее признание Зеленского. В интервью CBC News украинский лидер заявил, что конфликт не закончится победой Украины, и такой сценарий стал невозможен еще 24 февраля 2022 года. По мнению Джабарова, это понимали все здравомыслящие люди с самого начала. Зеленский, по его словам, рассчитывал, что вся Европа поднимется против России и доведет ее до поражения. Однако реальность оказалась иной: даже воюя фактически со всем Западом, Москва выстояла и активно побеждает.

Сенатор подчеркнул, что теперь Зеленский пытается выторговать условия мира, чтобы избежать ответственности перед украинским народом. Джабаров напомнил, что Киев отказался от практически согласованного договора с Москвой в Стамбуле в 2022 году. Теперь, когда пришло время расплаты, украинскому лидеру придется объяснять гражданам, чего он добился, отвергнув мирные предложения. По мнению сенатора, страдать за ошибки Зеленского придется простым украинцам, которые вынуждены были следовать его неонацистскому курсу.

Джабаров уверен: смена позиции Зеленского — не жест доброй воли, а осознание безвыходности. Россия доказала свою способность выстоять и побеждать, и теперь Киеву придется с этим считаться.

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