Мелочь из песка оказалась 3000-летним сокровищем

Жительница Омска нашла на берегу Иртыша обычный на первый взгляд кусок глины, который оказался фрагментом 3000-летней керамики с уникальными узорами — настоящим сокровищем раннего железного века. Об этом сообщает Lenta.ru.

Находку сделала Анастасия Блюм, гуляя у реки. Она заметила необычный предмет и сообщила о нем ученым. Как выяснилось, это часть глиняной формы, на которой отчетливо видны поперечные и продольные волны. Омский археолог Ирина Толпеко пояснила, что фрагмент, скорее всего, был частью зоны под венчиком какого-то глиняного изделия. Узор замыт, но горизонтальная волна, или «змейка», и «уточки» хорошо различимы.

Речь идет о керамике кулайской общности — народа, жившего в Западной Сибири с I тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э. Их посуда отличалась тонкими стенками и узнаваемым орнаментом. Символы «уточки» и «змейки» имели сакральное значение и чаще всего были связаны с водой и водоплавающими птицами.

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