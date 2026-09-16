Россиянка обматерила знакомую при полицейских и получила штраф

В Тульской области женщина оскорбила знакомую в присутствии полицейских и получила штраф, пишет «ТУЛАСМИ» .

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, инцидент произошел в июле. 53-летняя женщина повздорила во дворе со знакомой. На место вызвали полицию, и уже после прибытия сотрудников осужденная обругала женщину бранными словами, унизив ее честь и достоинство.

В итоге стражи порядка составили на злоумышленницу протокол об административном правонарушении, по которому впоследствии и был выписан штраф.

Ранее сообщалось, что российскую дачницу оштрафовали за «наглого карася».