Россиянка обматерила знакомую при полицейских и получила штраф
Оскорбление знакомой в присутствии полиции стоило тулячке штрафа в ₽3 тысячи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
В Тульской области женщина оскорбила знакомую в присутствии полицейских и получила штраф, пишет «ТУЛАСМИ».
Как сообщили в прокуратуре Тульской области, инцидент произошел в июле. 53-летняя женщина повздорила во дворе со знакомой. На место вызвали полицию, и уже после прибытия сотрудников осужденная обругала женщину бранными словами, унизив ее честь и достоинство.
В итоге стражи порядка составили на злоумышленницу протокол об административном правонарушении, по которому впоследствии и был выписан штраф.
Ранее сообщалось, что российскую дачницу оштрафовали за «наглого карася».