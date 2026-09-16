«Бурановские бабушки» раскрыли секрет бодрости и долголетия

Музыкальный коллектив «Бурановские бабушки» на полях Международного фестиваля молодежи рассказал Леди Mail , как ему удается сохранять позитив и задор. Оказалось, секрет прост: спорт, зарядка и активный отдых.

Артистки поделились, что секрет бодрости — в привычных вещах. По их словам, они выходят в огород и копают картошку, а потом сразу умываются холодной водой. Кроме того, бабушки обязательно занимаются спортом, делают зарядку каждое утро, катаются на лыжах, ходят со скандинавскими палками, любят море и бассейн.

Но главное, по мнению коллектива, — умение оставаться ребенком даже во взрослом возрасте. Артистки признались, что любят детей и сами чувствуют себя как дети, находясь с ними на одной волне. Их кавер на известную молодежную песню «Сигма Бой» скрепил поколения и культуры.

Стоит отметить, что ныне живущим ключевым солисткам оригинального состава «Бабушек из Бураново» — Галине Коневой (87 лет), Валентине Пятченко (88 лет), Гранее Байсаровой (77 лет) и Алевтине Бегишевой (68 лет), а их художественному руководителю Ольге Туктаревой — 58 лет. Другие любимые зрителями участницы триумфального состава 2012 года ушли из жизни в почтенном возрасте: Зоя Дородова умерла в 85 лет, Екатерина Шкляева — в 86, а всенародная любимица Наталья Пугачева — незадолго до своего 84-летия.

«Бурановские бабушки» — российский фольклорный музыкальный коллектив из Удмуртии. Они получили известность благодаря исполнению хитов на родном языке. В 2012 году ансамбль представлял страну на «Евровидении» в Баку. Также артистки активно участвуют в благотворительной деятельности.

Ранее народный артист Розенбаум рассказал о своем секрете долголетия.

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