Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в четырех округах Московской области
Шесть искусственных дорожных неровностей отремонтировали в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в четырех округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, в порядок привели шесть «лежачих полицейских» на региональных дорогах Одинцово, Красногорска, Коломны и Богородского округа.
К примеру, в Одинцовском округе работы провели на Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово, в Богородском — на улице Текстилей в Ногинске, в Коломне — на улице Астахова в окружном центре и на Центральной улице в селе Троицкие Озерки.
Работы по летнему содержанию проводятся для обеспечения комфорта и безопасности жителей, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.