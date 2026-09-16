Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в четырех округах Московской области

Ремонт искусственных неровностей провели на дорогах в четырех округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели шесть «лежачих полицейских» на региональных дорогах Одинцово, Красногорска, Коломны и Богородского округа.

К примеру, в Одинцовском округе работы провели на Наро-Фоминском шоссе в деревне Акулово, в Богородском — на улице Текстилей в Ногинске, в Коломне — на улице Астахова в окружном центре и на Центральной улице в селе Троицкие Озерки.

Работы по летнему содержанию проводятся для обеспечения комфорта и безопасности жителей, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.