«Люди уступят место роботам»: военкор рассказал о будущем ПВО России против дронов
Военкор Астрахань: главные перемены на фронте произойдут с ПВО РФ против дронов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Наиболее заметных технологических изменений на фронте стоит ждать в сфере противодронового ПВО — от новых средств обнаружения беспилотников до роботизированных установок и лазерных систем. Военный корреспондент Дмитрий Астрахань рассказал редакции Новости Mail, какие решения могут получить более широкое применение в ближайшей перспективе.
Военкор Дмитрий Астрахань рассказал, что ключевые изменения затронут несколько направлений:
- Обнаружение дронов. Военкор ждет массового появления радарных и акустических комплексов для засечки малых беспилотников, завязанных на сеть.
- Автоматизация ПВО. Мобильные огневые группы станут более автоматизированными: специальные патроны для пулеметов, «умные» прицелы, роботизированные турели, а оператор будет работать за пультом.
- Лазеры и микроволны. Основным оружием они не станут из-за ограничений по дальности и погоде, но займут свою нишу. Главный плюс — низкая стоимость поражения цели: расходы сводятся к электроэнергии.
- Дроны-перехватчики. Их станет больше, а характеристики вырастут. По словам Астраханя, они повторят путь классической авиации, только в миниатюре.
Изменения возможны и в защите бронетехники: по мере развития способов борьбы с дронами могут появиться системы активной защиты машин, включая сеткометы. Но этой зимой основными стрелками на технике останутся люди. Замена живого стрелка, по прогнозу военкора, возможна примерно через два-три года.