Военный эксперт Евгений Михайлов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провокации с беспилотником, сбитым над территорией Литвы. По его мнению, это может быть намеренным шагом для эскалации ситуации. Об этом сообщает aif.ru.

Михайлов заявил, что Зеленский способен специально устраивать провокации, чтобы накалить обстановку. Эксперт не исключает, что сбитый над Литвой дрон действительно был украинским. Однако, по его словам, открыто об этом никто не скажет — ситуация слишком неудобная, в том числе для западных партнеров Киева, которые вынуждены оправдываться за того, кого финансируют.

Михайлов предположил, что даже если принадлежность беспилотника подтвердится, Запад вряд ли сделает серьезные выводы. Скорее всего, Зеленского просто попросят заранее предупреждать о запусках дронов, которые могут залетать в воздушное пространство союзников. Эксперт подчеркнул, что такие инциденты создают напряженность и ставят партнеров Украины в неловкое положение.

Ранее Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо.