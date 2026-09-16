Россиянин пошел на преступление ради подарка для жены

В Кемерове полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ночью обокрал знакомую девушку, а награбленное подарил своей супруги. Романтику теперь грозит реальный срок, пишет VSE42.RU .

Как сообщает полиция Кузбасса, в отдел полиции «Рудничный» обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее дома пропали телефон с зарядкой, электронная сигарета и стиральный гель. Общий ущерб превысил ₽6,5 тыс.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый за кражу и грабеж. Выяснилось, что мужчина ночью залез в дом, убедился, что хозяйка спит, и забрал вещи.

В ГУ МВД по Кузбассу отметили, что гель для стиральной машины мужчина подарил супруге, а остальное оставил себе. Против задержанного возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Украденное изъяли и вернули владелице.