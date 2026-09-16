В Кузбассе из официальной сводки убрали данные о зарплатах шахтеров

По информации министерства, по итогам августа переработка угля составила 12 млн тонн — это 78,4% от добычи. Показатель на 2,5% выше, чем годом ранее. Отгрузка достигла 14,9 млн тонн, что на 1,3 млн (или 9,5%) больше, чем в августе 2025 года. В северо-западном и восточном направлениях отгрузка выросла, в южном — немного просела.

В сообщении ведомства уточняется, что отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам августа составила 14,9 млн тонн, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,3 млн тонн, или на 9,5%.

О численности работников и зарплатах в последний раз сообщали в середине августа: 85 427 человек (без сравнения с прошлым годом) и ₽117 193 (на уровне прошлого года). Прозрачности в отчетах теперь заметно меньше.